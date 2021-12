Schenna: Die Einbrecher rechneten nicht mit dem Nachbar

Schenna – Die Carabinieri haben in Schenna zwei Personen wegen Wohnungseinbruchs und Diebstahls in flagranti festgenommen. Der Erfolg war möglich, weil ein aufmerksamer Mann gesehen hat, wie zwei Unbekannte in das Haus seines Nachbarn in Schenna eingedrungen sind. Umgehend alarmierte er die Carabinieri, die rechtzeitig zur Stelle waren.

Die Übeltäter befanden sich noch im Gebäude, als die Ordnungshüter eintrafen. Bei einer Durchsuchung stellten die Exekutivbeamten zwei Goldkettchen sicher, die die Einbrecher gerade aus einem Schrank gestohlen hatten.

Anschließend durchsuchten die Carabinieri das Auto der beiden Mazedonier, wo sie Einbruchswerkzeug sicherstellten. Die beiden Männer im Alter von 29 und 57 Jahren, von denen einer in Meran wohnhaft ist, erwiesen sich als vorbestraft. Für sie klickten die Handschellen und es erfolgte die Überstellung ins Bozner Gefängnis.