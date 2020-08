Schlägerei am Obstmarkt in Bozen

Bozen – In Bozen ist es am Mittwochabend zu einer weiteren Schlägerei gekommen. Wie das Tagblatt Dolomiten heute berichtet, sind am Obstmarkt zwei Männer aneinandergeraten.

Die beiden landeten auf dem Boden und prügelten aufeinander ein. Die jeweiligen Begleiter waren dann ebenfalls in das Handgemenge verwickelt. Die Wirtschaftstreibenden in der Bozner Altstadt fordern nun mehr Polizeikontrollen.

