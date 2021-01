Schneefälle gehen am Nachmittag weiter

Bozen – Erneut gab es in Südtirol bis in die Tallagen eine weiße Überraschung. Für Landesmeteorologe Dieter Peterlin ist es durchaus eine Besonderheit, dass es in den Tallagen zwei ergiebige Schneefälle innerhalb weniger Tage gibt. Rund 15 Zentimeter Neuschnee sind zusammengekommen.

twitterAm Samstagnachmittag sind schon weitere Schneefälle vorhergesagt. Während die Niederschläge am Vormittag großteils nachlassen, werden sie am Nachmittag wieder kräftiger. Am meisten schneit es mit zehn bis 30 Zentimetern in den Dolomitentälern und im Ultental, am wenigsten im oberen Vinschgau.

Am Sonntag: Viele Wolken, etwas Sonne

Am morgigen Sonntag gibt es viele Wolken und kaum Sonne, am Vormittag werden noch einige Niederschläge vorhergesagt.

Am Montag und Dienstag wechseln Sonne und Wolken, während am Mittwoch die Wolken wieder etwas dichter werden.