Schneefall in Südtirol voraus

Von: luk

Bozen – In Südtirol steht die nächste Runde Winterwetter bevor: In den kommenden 24 Stunden wird in weiten Teilen des Landes Schneefall erwartet. Wie der Facebook-Kanal Feuerwehrinfos Südtirol mitteilt, bleibt es zwar meist bei leichtem Schnee, doch rund um Mitternacht sowie am Dienstag tagsüber können lokale, teils kräftige Schneeschauer auftreten.

In tieferen Lagen kann der Niederschlag zeitweise in Regen übergehen. In höheren Gebieten hingegen werden zehn bis 25 Zentimeter Neuschnee prognostiziert.

In Innsbruck hat es bereits letzte Woche geschneit, Trient wurde heute weiß und in Bozen könnte es kommende Nacht soweit sein. Temperaturmäßig sind wir zwei leicht im Plus, aufgrund der geringeren Luftfeuchtigkeit dürfte die Schneefallgrenze vorübergehend bis ins Tal sinken. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 24, 2025

Die Feuerwehren erinnern daran, dass bereits am vergangenen Donnerstag mehrere Verkehrsunfälle auf schneeglatten Straßen passiert sind. Auch diesmal müsse man auf rutschigen Straßen mit Verzögerungen rechnen.

Die Einsatzkräfte appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig unterwegs zu sein.