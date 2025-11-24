Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schneefall in Südtirol voraus
Feuerwehr warnt vor glatten Straßen und Verzögerungen

Schneefall in Südtirol voraus

Montag, 24. November 2025 | 17:01 Uhr
Falschbereifung bei Schnee und Eis kann Strafen nach sich ziehen
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – In Südtirol steht die nächste Runde Winterwetter bevor: In den kommenden 24 Stunden wird in weiten Teilen des Landes Schneefall erwartet. Wie der Facebook-Kanal Feuerwehrinfos Südtirol mitteilt, bleibt es zwar meist bei leichtem Schnee, doch rund um Mitternacht sowie am Dienstag tagsüber können lokale, teils kräftige Schneeschauer auftreten.

In tieferen Lagen kann der Niederschlag zeitweise in Regen übergehen. In höheren Gebieten hingegen werden zehn bis 25 Zentimeter Neuschnee prognostiziert.

Die Feuerwehren erinnern daran, dass bereits am vergangenen Donnerstag mehrere Verkehrsunfälle auf schneeglatten Straßen passiert sind. Auch diesmal müsse man auf rutschigen Straßen mit Verzögerungen rechnen.

Die Einsatzkräfte appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig unterwegs zu sein.

Bezirk: Bozen

Bezirke

Bozen

