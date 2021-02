Schneefräsen fressen sich durch die Winterlandschaft

Bozen – Gewaltige Schneemengen liegen noch immer in manchen Landesteilen auf Wegen und Straßen.

Jüngst musste die Berufsfeuerwehr Bozen mit Schneefräsen am Sellajoch, in Gröden, in St. Walburg und St. Helena in Ulten aushelfen. Nun gibt es auch wieder ein Durchkommen für andere Verkehrsmittel.

Snow Snow Snow ❄️🚒 Sellajoch – St. Walburg Steinrast – St. Helena Ulten 🎥 BFBZ Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Friday, February 12, 2021