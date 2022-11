Schock: Von vermummten Täter auf offener Straße bestohlen

Beute von 150 Euro in Neumarkt

Neumarkt –Die Szene erinnert an einen schlechten Film: In Neumarkt ist eine Frau im Alter von rund 30 Jahren mitten auf offener Straße Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Der Vorfall hat sich gegen 20.00 Uhr abends auf der Kahnstraße in der Nähe des Fahrradweges ereignet.

Die Frau, die in der Fraktion Vill wohnt, hatte sich auf der Straße mit einer Bekannten unterhalten, die sich auf die Balkon eines Mehrfamilienhauses lehnte. Grund zur Besorgnis gab es keinen, zumal die Stelle gut ausgeleuchtet ist.

Plötzlich näherte sich der Frau ein Mann, der völlig vermummt war, und entriss ihr die Handtasche. Vermutlich hatte der Täter die Frau zuvor beobachtet. Der Zwischenfall dauerte nur wenige Augenblicke, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Der Dieb trug eine Art Sturmmaske. Nur die Augen stachen hervor. Die Frau selbst wurde nicht berührt. Laut italienischem Strafrecht ist damit der Tatbestand des Raubüberfalls nicht erfüllt. Trotzdem stand die Frau unter Schock.

In ihrer Taschen befanden sich neben persönlichen Gegenständen auch Schlüssel, Bargeld und ihr Ausweis. Die Carabinieri, die eingeschaltet wurden, durchforsteten die Umgebung. Doch vom Täter fehlte jede Spur.

Glücklicherweise konnte die Tasche rund eine Stunde später gefunden werden. Der Ausweis und die Schlüssel waren immer noch drinnen. Vom Bargeld fehlte allerdings jede Spur. Die Beute macht rund 150 Euro aus.