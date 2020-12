Schon wieder eine Fliegerbombe in Bozen entdeckt

Bozen – Während der Bauarbeiten am Walther Park in Bozen ist wieder eine Fliegerbombe entdeckt worden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Bekanntlich errichtet der Tiroler Investor René Benko in Südtirols Landeshauptstadt ein weiteres Kaufhaus.

Die Fliegerbombe war nach dem Abwurf nur zum Teil explodiert. Entdeckt wurde sie nun bei Grabungsarbeiten. Einer ersten Einschätzung zufolge dürfte die Entschärfung diesmal weit weniger aufwändig sein als bei den beiden Fliegerbomben, die erst in den vergangenen Monaten entdeckt worden waren.

Erst im September mussten Tausende von Personen während der Entschärfung ihre Wohnung verlassen. Parallel zur Evakuierung wurden die Brennerautobahn und der Bahnverkehr in der Umgebung gesperrt.