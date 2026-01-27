Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schulausfälle wegen Winterwetter in Deutschland
Wege oft nicht sicher

Schulausfälle wegen Winterwetter in Deutschland

Dienstag, 27. Januar 2026 | 09:55 Uhr
Wege oft nicht sicher
APA/APA/dpa/Moritz Frankenberg
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ein neuerlicher Wintereinbruch in Deutschland hat am Dienstag vor allem im Norden Bayerns weiterhin für geschlossene Schulen und Behinderungen gesorgt. Größere Unfälle sind zunächst weitgehend ausgeblieben. Die Unfallwelle auf den Straßen sei am Montagabend abgeebbt, in der Nacht habe es sich beruhigt, hieß es von den Polizeiinspektionen. Dennoch kam es zu diversen Blechschäden, bei mehreren Zusammenstößen waren Leichtverletzte zu beklagen.

Ein Radfahrer wurde durch einen abbrechenden Ast lebensgefährlich verletzt. Der 41-Jährige war am Abend in Bamberg unterwegs, als ein Ast wohl aufgrund der starken Schneelast herabstürzte. Der Radfahrer erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Das Präsidium warnte daher in der Früh: “Aufgrund der starken Schneefälle besteht aktuell in ganz Oberfranken eine erhebliche Schneebruchgefahr.” Aufenthalte unter Bäumen seien möglichst zu vermeiden. Zu Gebäuden solle Abstand gehalten werden, da Dachlawinen drohten.

In mehreren Landkreisen und Städten Bayerns fiel der Präsenzunterricht aus. Nach Rücksprache mit Busunternehmen und Straßenmeisterei führten die Schneemassen weiter zu massiven Verkehrseinschränkungen, wie es in mehreren Mitteilungen hieß. Eine sichere Busbeförderung sei daher nicht zu gewährleisten. In vielen Fällen wurden Notbetreuungen eingerichtet. Kein Präsenzunterricht bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht komplett ausfällt. Die Schulleitungen entscheiden eigenständig, ob der Unterricht etwa per Videokonferenz erfolgt oder Arbeitsblätter zu bearbeiten sind.

Keine Straßenbahnen in Berlin

In Berlin gab es wegen vereister Oberleitungen keinen Straßenbahnverkehr. Der Verkehr bleibe auf jeden Fall am Dienstagvormittag weiter eingestellt, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe mit. “Solange sich die Temperaturen kaum über null Grad bewegen, bildet sich immer wieder neues Eis. Die Enteisung der Oberleitungen dauert daher an.”

Eine Front mit Niederschlägen überquerte Deutschland seit Sonntagabend von Südwesten nach Nordosten. Auf glatten Straßen ereigneten sich bereits zu Wochenbeginn Hunderte Unfälle. Meist blieb es bei Blechschäden. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Auf einigen Autobahnabschnitten blieben nach starkem Schneefall Lastwagen liegen und blockierten die Strecken.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
103
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
48
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
44
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Kommentare
43
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
43
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 