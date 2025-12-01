Schutz vor Betrug: Carabinieri treffen Senioren in Terlan

Von: mk

Terlan – Am Sonntag hat in der Seniorenresidenz von Terlan ein Treffen mit den Carabinieri stattgefunden, das der Prävention und der persönlichen Sicherheit gewidmet war. An der Initiative nahmen der Kommandant der Carabinieri von Terlan, Maresciallo Ordinario Matteo Russo, und Alessia La Marchina, ebenfalls eine Angehörige der Carabinieri, teil. Rund 30 Bewohnern der Einrichtung haben an der Veranstaltung teilgenommen.

Die Carabinieri zeigten den Anwesenden einige der häufigsten Maschen, mit denen sich Trickbetrüger an Senioren herannähern- mit besonderem Augenmerk auf den “falschen Carabiniere” sowie den sogenannten “Rückspiegel-Trick”. Dabei wurden Vorgehensweisen, Warnsignale und nützliche Hinweise erläutert, um das Risiko, Opfer solcher Betrügereien zu werden, zu verringern.

Die Senioren erhielten zudem praktische Ratschläge zur Vorbeugung von Diebstählen und allgemein von Straftaten an gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Die Initiative fügt sich in das ständige Engagement der Carabinieri ein, mehr Sicherheit zu fördern und den Dialog mit den Bürgern zu stärken – insbesondere mit jenen, die eines stärkeren Schutzes bedürfen.

Das Treffen endete mit einem offenen Austausch, bei dem die Bewohner Fragen stellen, Erfahrungen teilen und weitere Hinweise von den anwesenden Carabinieri erhalten konnten.