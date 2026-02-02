Schwerer Skiunfall im Pustertal: Bub [9] schwer verletzt

Von: luk

Innichen – Am Montagvormittag hat sich im Skigebiet Helm bei Innichen ein schwerer Skiunfall ereignet. Gegen 11.30 Uhr kollidierten dort zwei Skifahrer auf einer Piste.

Ein neunjähriger Junge aus Polen erlitt dabei schwere Verletzungen. Er blieb nach dem Zusammenstoß am Unfallort liegen. Die Pistenrettung des Weißen Kreuzes Innichen leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Unterstützt wurden sie dabei von den Carabinieri der Station Sexten.

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 in die Bozner Intensivstation geflogen. Der zweite beteiligte Skifahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt.

Die genauen Umstände des Unfallhergangs werden von den Carabinieri ermittelt.