Schwieriger Brandeinsatz bei den Matatzer Wiesen

St. Martin in Passeier – Einen schwierigen Brandeinsatz bei den Matatzer Wiesen im unwegsamen Gelände oberhalb von St. Martin in Passeier hatten die Feuerwehren am Sonntagabend zu bewältigen.

Aufgrund der Dunkelheit konnte kein Löschhubschrauber mehr eingesetzt werden. Die Feuerwehrleute mussten also 45 Minuten zu Fuß und zunächst nur mit Waldbrandrucksäcken und “Brandpatschen” ausgerüstet zum Brandherd vorrücken, um eine Ausbreitung des Feuers auf den Wald und eine Almhütte zu verhindern.

Für die Löschwasserversorgung wurde eine ein Kilometer lange Zubringerleitung mit einem Höhenunterschied von 350 Metern und insgesamt sechs Pumpen aufgebaut.

Gegen 23.00 Uhr war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten haben jedoch noch einige Zeit in Anspruch genommen. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von St. Leonhard in Passeier, Saltaus, Walten, Moos, die Forstbehörde und die Carabinieri.