Seilbahnunglück am Lago Maggiore: Entlastung für Firma Leitner

Von: apa

Fast vier Jahre nach einem Seilbahnunglück am Lago Maggiore in Italien am 23. Mai 2021 mit 14 Toten sind nun die Ermittlungen abgeschlossen. Während für den Präsidenten des Verwaltungsrates des Südtiroler Seilbahnbauers Leitner, Anton Seeber, die Einstellung des Verfahrens beantragt wurde, geht dieses für zwei weitere Mitarbeiter des Konzerns weiter.

Vor fünf Monaten hatte die Vorverhandlungsrichterin der norditalienischen Stadt Verbania die Akten der Staatsanwaltschaft zurückgegeben und eine Vervollständigung der Ermittlung beantragt. Nun wurden die Bescheide über deren Abschluss an fünf unter Ermittlung stehende Personen zugestellt, an zwei Leitner-Mitarbeiter, den Eigentümer des Seilbahnbetreibers “Ferrovie del Mottarone”, den Betriebsleiter und den technischen Leiter. Ihnen wird mehrfache fahrlässige Tötung und schwerste fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung der Verkehrssicherheit und vorsätzliche Beseitigung oder Unterlassung von Sicherheitsvorkehrungen gegen Arbeitsunfälle vorgeworfen.

Unternehmen begrüßte Seebers Entlastung

Leitner begrüßte in einer Presseaussendung Seebers Entlastung. In Bezug auf die verbleibenden Anklagen gegen die anderen Führungskräfte bekräftigten die Vertreter der Firma ihr Vertrauen in die Arbeit der Justiz und äußerten die Hoffnung, dass die Mitarbeiter in den nächsten Phasen des Gerichtsverfahrens ihre Unschuld beweisen werden können.

Beim Seilbahnunglück im Mai 2021 waren 14 Menschen ums Leben gekommen, darunter der Vater, die Mutter, der Bruder und die Urgroßeltern mütterlicherseits eines überlebenden Buben. Das Kind stand monatelang im Mittelpunkt eines erbitterten Sorgerechtsstreits zwischen der väterlichen und der mütterlichen Seite seiner Familie. Es wurde danach seiner Tante väterlicherseits anvertraut. Zwischen dem Unternehmen Leitner und den 76 Angehörigen der 14 Opfer wurde bereits im Jänner eine Übereinkunft für eine Entschädigung getroffen.