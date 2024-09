Seine eigene Schwester bestohlen, um Drogen zu kaufen

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Donnerstagvormittag in Ausführung eines Vollstreckungsbefehls der Bozner Staatsanwaltschaft den 32-jährigen Marokkaner L. Z. verhaftet. Der Mann, der ein längeres Vorstrafenregister aufweist, verfügt über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung. Die Straftaten, die ihm vorgeworfen werden, wurden in Bozen begangen. Die Polizei hat ihn im Rahmen einer Drogenfahndung in der Eisackstraße aufgegriffen.

Wie aus der Datenbank des Innenministeriums hervorging, muss der 32-Jährige eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren aufgrund mehrere Diebstahlsdelikte und Raubüberfälle abbüßen.

Ein Überfall hat im Bozner Ladengeschäft der Fachhandelskette Sportler stattgefunden. Nachdem L. Z. von einem Mitarbeiter beim Ladendiebstahl überrascht worden war, hatte er diesen physisch angegriffen.

In den vergangenen Tagen hat ihn außerdem seine eigene Schwester angezeigt. Offenbar hatte ein L. Z. ihr das Smartphone entwendet, als sie einen Augenblick lang abgelenkt war. Anschließend verkaufte er das Gerät, um sich Drogen zu beschaffen.

Nach seiner Identifizierung überstellte die Polizei den Mann ins Bozner Gefängnis. Gleichzeitig hat Quästor Paolo Sartori ein Dekret zur Abschiebung des Mannes unterzeichnet, das bei seiner Haftentlassung wirksam wird.