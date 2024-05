Serieneinbrecher in Südtirol geschnappt: Carabinieri schlagen zu

Bozen/Bruneck – Frühaufsteher wurden heute Morgen Zeugen eines filmreifen Einsatzes: Die Carabinieri, unterstützt von Kollegen aus Neumarkt und Bruneck, nahmen in aller Herrgottsfrühe drei mutmaßliche Einbrecher fest, die in den letzten zwei Monaten in der Provinz Bozen immer wieder in Wohnungen zugeschlagen hatten.

Nach intensiven Ermittlungen und Überwachungen, die von der Staatsanwaltschaft Bozen koordiniert wurden, schlugen die Beamten zu und verhafteten drei etwa 30-jährigen Männer. Zwei der Festgenommenen stammen aus Albanien, einer hat die italienische Staatsbürgerschaft.

Wie die Carabinieri heute auf einer Pressekonferenz erklärten, griffen die Übeltäter bei ihren Machenschaften auf Mietwagen zurück, die sie in Süditalien anmieteten. In Südtirol hatten sie einen für die Logistik zuständigen Mann, der etwa die Lage und Objekte erkundete. Einer der Bande war dann auf den Beutezügen der Fahrer.

Die spektakuläre Aktion der Carabinieri trug den wohlklingenden Namen „Banda Bassotti“, benannt nach der legendären Panzerknacker-Bande aus den Disney-Comics.