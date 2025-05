Sie lauern wieder

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet in den ersten Maiwochen neue Impftermine gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) an. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Südtirol und ist in allen Gesundheitsbezirken verfügbar.

FSME ist eine durch Zecken übertragene Virusinfektion, die das zentrale Nervensystem befallen und in schweren Fällen bleibende Schäden verursachen kann. Mit Blick auf die beginnende Wandersaison ruft der Sanitätsbetrieb erneut zur Schutzimpfung auf.

Die Impftermine im Überblick:

Bozen: Impfzentrum im Krankenhaus Bozen (Neue Klinik), 9. Mai, 13.30–17.30 Uhr

Brixen: Impfzentrum des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit, 14. Mai, 13.30–17.30 Uhr

Bruneck: Blutabnahmebereich im Krankenhaus Bruneck, 16. Mai, 13.30–17.30 Uhr

Meran: Blutabnahmebereich im Krankenhaus Meran, 16. Mai, 13.30–17.30 Uhr

Eine Vormerkung ist erforderlich – ab dem 5. Mai über die einheitliche Landesvormerkstelle unter der Nummer 100100 (mit den Vorwahlen 0471, 0472, 0473 oder 0474).

Verabreicht werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Auffrischungen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich bei einigen Hausärztinnen und Hausärzten impfen zu lassen.

Sanitätsdirektor Josef Widmann betont: „Die schöne Jahreszeit lädt zu Aktivitäten im Freien ein – unser Ziel ist es, mit der FSME-Impfung die Gesundheit der Bevölkerung bestmöglich zu schützen.“ Auch Silvia Spertini, kommissarische Leiterin des Hygienedienstes, rät zur Vorsorge: „Wer viel in der Natur unterwegs ist oder Kontakt mit Nutztieren hat, sollte jetzt handeln.“