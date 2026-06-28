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Zwei Verletzte wurden ins AKH Wien geflogen

Sieben Verletzte bei Gasflaschen-Explosion bei Airport Linz

Sonntag, 28. Juni 2026 | 11:05 Uhr
Zwei Verletzte wurden ins AKH Wien geflogen
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Auf dem Gelände des Flughafens Linz in Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind Samstagnachmittag bei der Explosion einer Gasflasche sieben Personen verletzt worden. Serbische Lkw-Fahrer hatten in einem Sattelanhänger mit Gas gekocht, als die Flasche plötzlich in die Luft ging. Ein 50-jähriger Kollege war Zeuge des Unfalls und leistete Erste Hilfe. Ein 54-Jähriger und ein 41-Jähriger wurden schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen, so die Polizei.

Die fünf weiteren Verletzten wurden in Krankenhäuser in Wels und Linz eingeliefert. Die Ermittlungen zur Explosionsursache waren am Sonntag noch im Gange.

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