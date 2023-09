Siebeneich: Mit Wingsuit in den Tod gestürzt – Trauer um Dennis Ploner [29]

Siebeneich/Bozen – Nach dem tödlichen Freizeit-Unfall am vergangenen Sonntag oberhalb von Siebeneich, ist die Identität des Opfers nun bekannt: Es handelt sich um Dennis Ploner (29) aus Bozen. Die Identifizierung des Toten war schwierig, weil er keine Dokumente bei sich trug.

Ploner ist beim Sprung von der Burg Greifenstein, das auch als Sauschloss bekannt ist, ums Leben gekommen. Der 29-Jährige versuchte mit einem Flügelanzug, einem sogenannten Wingsuit, von der Schlossmauer in ausgesetzter Lage Richtung Etschtal zu springen. Der Flug endete für den Bozner tödlich. Er stürzte in den darunterliegenden Wald. Seine Bergung war wegen des unwegsamen Geländes schwierig.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, war der Sprung trotz der großen Erfahrung des Bozners in diesem Bereich ein herausforderndes Unterfangen und sehr riskant.

In einem verstörenden Video, das offenbar von einem Bekannten von Dennis Ploner an der Absprungstelle gedreht wurde, ist zu sehen, wie der junge Mann in voller Montur an der Kante einer Mauer steht. Dem 29-Jährigen wird vom Mann hinter der Kamera noch viel Glück gewünscht. Man würde sich danach hören. Beide ahnen da noch nicht, dass es die letzten Sekunden im Leben von Dennis Ploner sein werden. Der Extremsportler springt ab. Kurz darauf hört man ein lautes Geräusch.

Es hat den Anschein, als wäre Dennis Ploner aus irgendeinem Grund nicht in den Gleitflug gekommen und dann 100 Meter abgestürzt. Noch sind die genauen Umstände des tödlichen Sprungs aber unklar. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Basejumping und Wingsuit-Fliegen sind die wohl extremsten Luftsportarten. Immer wieder kommt es dabei zu Todesfällen.