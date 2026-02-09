Simon Dosser [18] stirbt bei Lawinenunglück in den Sarntaler Alpen

Von: mk

Schenna – Zu einem tragischen Lawinenunglück ist es am Sonntagnachmittag in den Sarntaler Alpen gekommen. Eine Person ist dabei ums Leben gekommen. Wie stol.it berichtet, handelt es sich dabei um den 18-jährigen Simon Dosser aus Schenna.

Um 14.35 Uhr wurde Alarm geschlagen. Ersten Informationen zufolge hat sich der Lawinenabgang auf der Verdinser Plattenspitze in der Nähe vom Kratzbergsee ereignet. Der 18-Jährige wurde verschüttet und hat das Unglück nicht überlebt.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa war Dosser mit einem Freund zu einer Skitour aufgebrochen, als sich bei der Abfahrt die Schneemassen lösten. Der Begleiter, der von der Lawine nur gestreift worden war, schlug Alarm und setzte die Rettungskette in Gang.

Im Einsatz standen die Bergrettung, Bergretter der Finanzpolizei, die beiden Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 2 sowie die Notfallseelsorge. Der 18-Jährige soll noch am Ort des Geschehens verstorben sein.

Es handelt sich um das fünfte Menschenleben in drei Tagen, das einem Lawinenunglücks im Trentino Südtirol zum Opfer gefallen ist. Nachdem zwei Freerider in Sulden tödlich verunglückt waren, sind ein Tourenskifahrer bei Bellamonte im Trentino und ein weiterer auf der Marmolata von einer Lawine aus dem Leben gerissen worden.