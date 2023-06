So soll Einbrechern das “Geschäft” vermiest werden

Mölten – In Mölten soll es in den vergangen Tagen zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen sein. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige am Sonntag berichtet, sind die Täter dabei sogar bis in den zweiten oder dritten Stock von Wohngebäuden geklettert, um dann über Balkontüren und Fenster in die Wohnungen einzubrechen.

Als Reaktion darauf haben sich rund ein halbes Dutzend Möltner zusammengetan, um in den Nachtstunden im Dorf zu patrouillieren. Bemerken sie verdächtige Aktivitäten werden umgehend die Ordnungshüter alarmiert. So soll den Einbrechern das “Geschäft” vermiest werden.

Bürgermeister Walter Gruber weiß von einem Einbruch von vergangener Woche. Dieser sei bei den Carabinieri angezeigt worden. Von den nächtlichen Rundgängen einiger seiner Bürger ist Gruber nichts zu Ohren gekommen.

Die Ordnungshüter weisen indes die Bevölkerung erneut darauf hin, verdächtige Vorfälle bei Polizei oder Carabinieri unter der Notrufnummer 112 zu melden. Wer in den Urlaub fährt, sollte seine Nachbarn darüber informieren. Auf den sozialen Medien sollte hingegen nicht gepostet werden, dass man derzeit nicht zu Hause ist.