Spagnolli heizt Spekulationen an

Bozen – Der Freispruch des früheren Bürgermeisters von Bozen, Luigi Spagnolli, im Prozess rund um das Einkaufszentrum “Twenty” ist rechtskräftig geworden. Wie der “Corriere dell’ Alto Adige” heute berichtet, hat die Staatsanwaltschaft die Frist verstreichen lassen, ohne Berufung einzulegen.

Bekanntermaßen war Spagnolli wegen Amtsmissbrauchs angeklagt gewesen. Ihm wurde vorgeworfen, die Baukonzession für die Vergrößerung des “Twenty” trotz eines negativen Gutachtens der Baukommission ausgestellt zu haben. Das Gericht kam jedoch zum Schluss, dass keine strafbare Handlung vorliegt, und sprach den Ex-Bürgermeister frei. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Berufungsfrist verstreichen lassen.

Im Interview, das Spagnolli mit dem “Corriere dell’ Alto Adige” führte, heizt er Spekulationen an. Ein weiteres Engagement in der Politik schließe er nicht aus. Konkrete Vorhaben gebe es aber keine, so Luigi Spagnolli.