Sparkasse stärkt Zusammenarbeit mit HGV

Von: luk

Bozen – Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) und die Südtiroler Sparkasse haben jüngst ein weitreichendes Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Die Bank unterstützt die HGV-Mitgliedsbetriebe auf ihrem Weg zur nachhaltigen Transformation. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung ein umfangreiches Paket von Produkten und Dienstleistungen zu vorteilhaften Bedingungen vor, die exklusiv den HGV-Mitgliedern vorbehalten sind.

„Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit der Sparkasse, die schon seit vielen Jahren ein wichtiger Partner für den HGV darstellt, auszubauen, um unseren Mitgliedern einen echten Mehrwert zu liefern und gleichzeitig interessante Vorteile zu bieten“, unterstreicht HGV-Präsident Manfred Pinzger. Das neue Abkommen mit der Sparkasse unterstützt HGV-Mitglieder auch in der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltigen Entwicklung des Tourismus in Südtirol. „Gemeinsam mit der Sparkasse werden wir unsere Mitglieder auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begleiten,“ so Pinzger.

„Im Bereich der Nachhaltigkeit wird es immer wichtiger, Synergien zwischen den verschiedenen Akteuren im Lande zu schaffen, um die Unternehmen in ihrer nachhaltigen Entwicklung zu fördern. Als territorial verankerte Bank sind wir seit jeher ein starker Finanzpartner der heimischen Unternehmen. Der Hotel- und Gastgewerbesektor stellt ein wichtiges Rückgrat und Motor der Südtiroler Wirtschaft dar. Die Nachhaltigkeit bildet ein Grundpfeiler unseres Strategieplans Horizon 2026. Als Ihr Finanzpartner ist es unser Ziel, die einheimischen Unternehmen bei diesem wichtigen Prozess der nachhaltigen Transformation zu unterstützen, mit gezielter Beratung und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Produkten und Dienstleistungen,“ betonen Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter und der Beauftragte Verwalter sowie Generaldirektor Nicola Calabrò.

Insbesondere bietet die Sparkasse den Mitgliedsbetrieben des HGV maßgeschneiderte Produkte und Lösungen, um ihre unternehmerischen Aktivitäten in Einklang mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit zu bringen.

Zudem sieht das Partnerschaftsabkommen ein umfangreiches Paket von Produkten und Dienstleistungen zu vorteilhaften Bedingungen vor, die exklusiv den HGV-Mitgliedern vorbehalten sind. Dazu gehören unter anderem Vergünstigungen für bestehende und neue Kontoverbindungen.

Ab sofort können HGV-Mitglieder die im Vorteilspaket enthaltenen Produkte und Dienstleistungen nutzen. Das Beraterteam in allen Filialen der Sparkasse stehen für ein unverbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung.