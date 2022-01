St. Andrä: Brand eines unbewohnten Wohnhauses

St. Andrä – In St. Andrä bei Brixen ist in der Nacht auf Freitag ein unbewohntes Wohnhaus mit Stadel in der Dorfstraße in Flammen aufgegangen. Alarm wurde um 23.12 Uhr geschlagen.

Bei Ankunft der Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand und konnte leider nicht mehr gerettet werden. Die Flammen hatten bereits auch auf das nahe liegende Waldstück übergegriffen, aber die rund 100 Feuerwehrleute konnten eine weitere Ausbreitung verhindern.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, aber leider sind einige Schafe durch das Feuer verendet.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen, die Löschwasserversorgung wurde aus mehreren Tanklöschfahrzeugen und Hydranten sichergestellt

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von St. Andrä mit den Freiwilligen Feuerwehren von Afers, Brixen und Milland sowie mit dem Weißen Kreuz und den Behörden.