Staatsanwalt über Benno Neumair: “Ist ein chronischer Lügner”

Bozen – In dieser Woche wird die Entscheidung im Mordprozess gegen Benno Neumair erwartet. Es sind die letzten Prozesstage in dem Fall, der Südtirol in Atem gehalten hat. Bekanntlich hat der damals 30-Jährige seine Eltern Peter Neumair und Laura Perselli am 4. Jänner 2021 ermordet. Wochen später gestand er die Tat.

Auch die heutige Verhandlung hat ohne den Angeklagten Benno Neumair begonnen. Neben seiner Schwester Madè sind hingegen auch die Geschwister von Peter Neumair und Laura Perselli wieder im Gerichtssaal.

Zunächst gab es heute eine Diskussion um Aufnahme von letzten Beweismitteln. Ein Gutachten zu Benno Neumairs Hippokampus war Stein des Anstoßes. Das Röntgenbild, das von einer Psychologin ausgewertet wurde, soll Auffälligkeiten belegen. Doch die Staatsanwaltschaft hatte Zweifel, ob ein solches Gutachten aussagefähig ist.

Dann hat Staatsanwältin Federica Iovene mit ihrem Schlussplädoyer begonnen. Sie hat dabei weit ausgeholt und sämtliche Ereignisse und Erkenntnisse detailliert nachgezeichnet. Dabei betonte sie wiederholt, dass Benno kalkuliert gehandelt habe.

Um die Mittagszeit folgte das Pladoyer von Staatsanwalt Igor Secco. Er meinte, dass seine Persönlichkeitsstörung nicht unbedingt zu einem Kontrollverlust führt. Secco bezeichnete den Angeklagten laut Alto Adige online auch als “chronischen Lügner”.

Nach den Anhörungen der Anklage folgen die Schlussplädoyers der Zivilparteien und der Verteidigung.

Mit einem Urteil wird für Samstag gerechnet.