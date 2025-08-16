Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj reist am Montag nach Washington
Putin und Trump zeigten sich zufrieden, ohne Details zu nennen

Selenskyj reist am Montag nach Washington

Samstag, 16. August 2025 | 09:42 Uhr
Putin und Trump zeigten sich zufrieden, ohne Details zu nennen
APA/APA/AFP/DREW ANGERER
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist am Montag zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington. Das kündigte er nach einem Telefonat mit Trump am Samstag bei Telegram an. Trump hatte zuvor Selenskyj und weitere europäische Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin informiert. Putin und Trump sprachen zwar nach dem Gipfel in Alaska von konstruktiven Gesprächen, Details nannten sie jedoch keine.

“Wir haben das Ziel noch nicht erreicht”, sagte Trump nach dem Treffen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Anchorage vor der Presse. “Aber die Chancen stehen sehr gut, dass wir es erreichen.” Putin sagte, der Gipfel in Alaska könne hoffentlich ein Ausgangspunkt sein, um den Ukraine-Konflikt beizulegen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland wiederherzustellen. Von der Ukraine und den Europäern erwarte er, dass sie das Ergebnis des Treffens akzeptierten.

Weitere Beratungen der EU-Staaten

Nach Angaben mitreisender Journalisten führte Trump auf seinem Rückflug von Alaska nach Washington ein längeres Telefonat mit Selenskyj. Danach sprach er mit NATO-Verbündeten, berichteten die Journalisten unter Berufung auf eine Pressesprecherin Trumps.

Nach Angaben der EU-Kommission nahmen an den Gesprächen mit Trump und Selenskyj teil: Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, der finnische Präsident Alexander Stubb, Polens Präsident Karol Nawrocki und NATO-Generalsekretär Mark Rutte – sowie US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff.

Es folgten weitere Beratungen von europäischen Regierungschefs. Die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten sollen heute zu einem außerordentlichen Treffen zusammenkommen, um sich zu dem Alaska-Treffen auf den Stand bringen zu lassen.

Kreml: Dreier-Gipfel nicht besprochen

Ein möglicher Dreier-Gipfel der Präsidenten Russlands, der USA und der Ukraine wurde unterdessen russischen Angaben zufolge auf dem Alaska-Gipfel nicht besprochen. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Kreml-Berater Juri Uschakow. Zudem wisse er noch nicht, wann sich Putin und Trump nach ihrem Treffen in Alaska wiedersehen würden. Trump hatte dem Sender Fox News nach seinem Treffen mit Putin gesagt, dass Selenskyj und Putin ein gemeinsames Treffen vereinbaren wollten und er dabei sein würde, wenn die beiden es wünschten.

Trump nach Gipfeltreffen zurück in Washington

Trump ist nach dem Gipfeltreffen in Alaska wieder zurück in Washington. Seine Maschine, die Air Force One, landete am frühen Samstag (Ortszeit) auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt, wie mitreisende Journalisten berichteten.

Kommentare

Aktuell sind 8 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
67
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Kommentare
34
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Kommentare
29
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
27
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Bergprofis schlagen Alarm: Selfie-Jäger werden zum Problem
Kommentare
25
Bergprofis schlagen Alarm: Selfie-Jäger werden zum Problem
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 