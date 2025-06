Staatsanwaltschaft ermittelt nach tödlichem Brand in Meran

Von: mk

Meran – Im Zusammenhang mit dem Brand, der sich am Dienstag, den 17. Juni in Meran ereignet hat, teilt die Bozner Staatsanwaltschaft mit, dass ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Tötung eingeleitet wurde.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Lokalaugenschein mit der Feuerwehr und einem Sachverständigen angeordnet, um die Brandursache zu klären. Dieser fand am Donnerstag, den 19. Juni statt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Wie berichtet, erlitten bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Rennweg sechs Personen – darunter auch zwei Kinder – Rauchgasvergiftungen und mussten in die Krankenhäuser von Meran und Bozen gebracht werden.

Eine davon war auch die 85-jährige Bruna Cova. Sie ist am Mittwoch auf der Intensivstation ihren Verletzungen erlegen.

Das Feuer brach gegen 19.30 Uhr im vierten Obergeschoss im Bereich eines Elektroschranks aus und führte zu einer massiven Rauchentwicklung im gesamten Treppenhaus des Wohnkomplexes mit 24 Parteien.

Laut Angaben der Einsatzkräfte waren beim Eintreffen erste Anzeichen des Brandes von außen nicht sichtbar. Erst durch Hinweise von Bewohnern konnte der Brandherd im hinteren Bereich des weitläufigen Gebäudes lokalisiert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren mehrere Personen in ihren Wohnungen eingeschlossen, einige suchten Zuflucht auf den Balkonen im obersten Stockwerk.

Die Feuerwehren rückten mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung vor. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die 85-Jährige, die zunächst als vermisst galt, wurde im Zuge des Einsatzes geborgen und musste noch vor Ort reanimiert werden. Nachdem die Frau auf die Intensivstation des Krankenhauses gebracht wurde, ist sie dort ihren Verletzungen erlegen.