Stadelbrand in Vierschach: Übergreifen auf Wohnhaus verhindert

Virschach – Am Gröberhof in Vierschach ist am Sonntag ein Stadelbrand ausgebrochen. Die Rauchschwaden waren weitum sichtbar.

Die gegen 12.30 Uhr alarmierten Feuerwehren konnten den Großbrand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf das nebenstehende Wohngebäude verhindern.

Das Vieh konnte glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Auch Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren rund 150 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Vierschach, Innichen, Winnebach, Sexten, Toblach, Moos/Sexten sowie das Weiße Kreuz.