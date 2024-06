Stadelbrücke eingestürzt: Tödlicher Traktorunfall im Passeiertal

Von: luk

St. Leonhard in Passeier – Im Passeiertal hat sich am Mittwoch auf einem Bauernhof ein tragischer Arbeitsunfall ereignet.

Beim Ebenwieshof in St. Leonhard in Passeier ist ein Mann (70) mit dem Traktor in den Stadel gefahren. Dabei gab die Stadelbrücke dem Gewicht nach und brach in sich zusammen. Der Traktorfahrer stürzte samt dem Gefährt rund vier Meter in die Tiefe und wurde eingeklemmt.

Für den 70-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er wurde tot aufgefunden. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Notruf erreichte die Einsatzkräfte um 15.15 Uhr.

Im Einsatz waren der Notarztwagen, das Weiße Kreuz, die Freiwilligen Feuerwehren von St. Leonhard und St. Martin in Passeier sowie die Notfallseelsorge.

Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.