Stilfser-Joch-StraÃŸe Ã¶ffnet voraussichtlich am Wochenende

Am Pass liegt noch Schnee

Von: mk

Stilfs – Voraussichtlich am Wochenende vom 22./23. Juni wird die Landesstraße über das Stilfser Joch für den Verkehr geöffnet. Der Straßendienst bereitet derzeit alles vor. Doch am Pass liegt noch Schnee.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Straßendienstes entsteinen in diesen Tagen die bergseitigen Böschungen, reinigen die Fahrbahn und montieren die Beschilderung. Sie müssen zudem immer wieder Mauern und Asphaltbelag ausbessern.

Sie setzen alles daran, die Straße zum Stilfser Joch am kommenden Wochenende (22./23. Juni) öffnen zu können. Die Öffnung hängt jedoch nicht nur von ihrer Arbeit, sondern auch von den Wetterbedingungen der kommenden Tage ab. Am Pass liegt immer noch Schnee.

“Im vergangenen Winter war die Schneeräumung aufwändiger als in vergangenen Jahren, weil es kontinuierlichen Schneefall gab”, berichtet Direktor des Straßendiensts Philipp Sicher. Zudem seien die Temperaturen sehr niedrig gewesen. Sicher ist jedoch optimistisch, die Pass-Straße am kommenden Wochenende für den Verkehr öffnen zu können.