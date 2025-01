Straftäter auf der Flucht in Bozen aufgetaucht

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei in Bozen hat in der Nacht auf Mittwoch einen 50-jährigen rumänischen Staatsbürger festgenommen, der per Haftbefehl von der Justiz in Mailand gesucht wurde. Der Mann war zu einer Freiheitsstrafe von etwa einem Jahr verurteilt worden.

Hinweise führen zur Festnahme

Während einer nächtlichen Streifenfahrt wurden die Ordnungshüter der Staatspolizei in der Bozner Freiheitsstraße auf Hinweise von Passanten aufmerksam. Diese meldeten eine Person, die in alkoholisiertem Zustand Passanten belästigte und sich gegenüber Gästen eines nahegelegenen Lokals unangemessen verhielt.

Die Polizei fand den Mann in einem Zustand starker Trunkenheit und nicht ansprechbar vor. Aufgrund seines Zustands wurde er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Festnahme nach Identifizierung

Am nächsten Morgen, nachdem sich der Zustand des Mannes stabilisiert hatte, wurde er zur Polizeistation gebracht. Dort ergaben Ermittlungen über die Datenbank des Innenministeriums, dass es sich um E.C. handelte, einen vorbestraften Straftäter mit einem Haftbefehl der Mailänder Justiz. Der Mann wurde wegen verschiedener Delikte verurteilt.

Nach Abschluss der Formalitäten wurde E.C. in das Gefängnis von Bozen überführt, wo er seine Haftstrafe verbüßen wird.

Aufenthaltsverbot für Bozen

Zusätzlich zu der Haftstrafe verhängte der Quästor der Provinz Bozen, Paolo Sartori, ein dreijähriges Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen. Dieses wird wirksam, sobald E.C. seine Strafe abgesessen hat.