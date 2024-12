Streit vor Meraner Bar: Carabinieri stellen bewaffnete Verdächtige

Von: luk

Meran – Eine Auseinandersetzung vor einem Bar in Meran am vergangenen Wochenende rief die Carabinieri von Burgstall auf den Plan. Nach einer Meldung über einen Streit rückten die Beamten an und wurden vom Barbetreiber über die Vorfälle informiert: Ein Gast war in einen Streit mit vier Personen verwickelt, wobei einer der Beteiligten Pfefferspray eingesetzt und möglicherweise mit einem Messer gedroht haben soll.

Die Verdächtigen wurden zunächst in den umliegenden Straßen gesichtet und versuchten bei Eintreffen der Carabinieri, zu Fuß zu fliehen. Dank eines raschen und koordinierten Einsatzes der Ordnungshüter gelang es, die Gruppe kurze Zeit später in einem grauen Fahrzeug zu stoppen.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten zwei große, scharfe Küchenmesser, ein Teppichmesser und eine Dose Pfefferspray. Angesichts der Gefährlichkeit der Situation und der Vorstrafen des Fahrers wurden die Gegenstände beschlagnahmt und eine Anzeige wegen unerlaubten Waffenbesitzes erstattet.

“Dank des schnellen Eingreifens der Carabinieri konnte eine Eskalation verhindert und die öffentliche Sicherheit wiederhergestellt werden. Der Vorfall verdeutlicht die Bedeutung der Präsenz und Reaktionsfähigkeit der Ordnungskräfte für den Schutz der Gemeinschaft”, so die Carabinieri.