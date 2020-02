Stromausfall und Verkehrschaos in Bozen

Bozen – Lange Wartezeiten mussten Autofahrer am Dienstagvormittag in und rund um Bozen hinnehmen. Weil der Virgltunnel wegen Aufräumarbeiten nach der Sprengung eines Felsblockes noch gesperrt ist, kam es laut der Nachrichtenagentur Ansa zu einem Verkehrsinfarkt auf den Zufahrtsstraßen in die Landeshauptstadt.

Der Stau reichte bis in die Industriezone und die Autobahnausfahrt Bozen Süd. Auch wer von der Mebo aus nach Bozen wollte, stand im Stau.

Eine Besserung der Lage wird erst für den Nachmittag erwartet. Dann wird die Brennerstaatsstraße beim Virgl wieder freigegeben wird.

Stromausfall sorgt für zusätzliche Probleme

Indes waren am späten Vormittag zahlreiche Südtiroler von einem Stromausfall betroffen. So fiel etwa in Bozen gleich zwei Mal die Stromversorgung zusammen. Auch Ampelanlagen versagten daraufhin ihren Dienst, was die Lage auf den Straßen noch weiter zuspitzte. Der Strom blieb von 10.55 Uhr bis etwa 11.10 Uhr weg. Danach gab es noch einen kürzeren Ausfall.

Die Gründe für den Zusammenbruch der Energieversorgung sind noch unbekannt. Auch in Meran, im Überetsch und im Unterland gab es Probleme.