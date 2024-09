Suche nach Einsturzursache in Schärding angelaufen

Von: apa

Einen Tag nach dem Einsturz von zwei Decken in einem Gebäude in der Schärdinger Innenstadt, bei dem zwei Arbeiter getötet wurden, sind am Mittwoch die Ermittlungen zur Unfallursache angelaufen. Um 6.00 Uhr war der Rettungseinsatz von Rotem Kreuz, Feuerwehr und Bundesheer offiziell beendet worden, nachdem die Bergung der Leichen abgeschlossen war. Laut Angaben der Polizei handelt es sich bei den Toten um zwei 23-jährige syrische Staatsangehörige.

Polizei und auch Arbeitsinspektorat begannen Mittwochvormittag mit der Klärung der Umstände, die zum Unfall geführt haben. Dabei gelte es zuerst die “sachgerechte Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften” auf der Baustelle sowie den “Aufenthaltsstatus der Getöteten” zu prüfen und ob diese ordnungsgemäß vom Arbeitgeber angemeldet worden waren, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Firma, die am Dienstag die Arbeiten in dem Haus durchgeführt hat, dürfte jedenfalls “ein offizielles Unternehmen aus der Region” sein, hieß es weiter.

Unter schwierigen Bedingungen hatte die Suche nach den Verschütteten Dienstagvormittag begonnen. Die Feuerwehr war um 9.22 Uhr alarmiert worden, dass es während der Sanierungsarbeiten in dem Gebäude in der dicht bebauten Altstadt zu einem Unfall gekommen war. Aus ungeklärter Ursache waren die Decken vom Erdgeschoss und ersten Stock eingestürzt. Ein Mann, nach Wissensstand der Polizei der Polier, konnte sich selbst befreien, die beiden anderen Arbeiter wurden im Schutt begraben.

Spezialisten der Feuerwehr und Statiker stellten fest, dass ein Betreten des Gebäudes für die Einsatzkräfte zu gefährlich sei. Daher versuchte man, über das Nachbarhaus zu den beiden Männern zu gelangen. Dazu mussten sich die Einsatzkräfte durch eine massive Granitwand durchschremmen. Seit Dienstagabend war auch ein ferngesteuerter Baggerroboter im Einsatz. Das zu Hilfe gerufene Bundesheer suchte mit Schallortungsgeräten nach den Männern. Um Mitternacht bzw. gegen 1.00 Uhr wurden die Männer entdeckt, für sie kam jede Hilfe zu spät.

Noch am Dienstag waren die angebauten Nachbarhäuser des Unfallgebäudes geräumt worden. Statiker hatten auch diese für nicht bewohnbar erklärt. Die dort lebenden bzw. arbeitenden Menschen bekamen – begleitet von Einsatzkräften der Feuerwehr – ein kurzes Zeitfenster, um die wichtigsten Utensilien aus dem Gebäude zu holen. Die Gemeinde und das Rote Kreuz halfen bei der Suche nach einer Unterkunft, schilderte Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Furtner.