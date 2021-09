Südtiroler im Lechtal verunglückt

30-Jähriger stürzte rund 250 Meter in die Tiefe

Tirol – Am gestrigen Samstag kam es in den Lechtaler Alpen in Tirol zu einem tragischen Bergunfall, bei dem ein Südtiroler sein Leben verlor.

Der 30-Jährige aus dem Vinschgau, der schon seit geraumer Zeit in Tirol lebte, war mit vier weiteren Personen auf einer Bergtour. Medienberichten zufolge soll sich ein Stein gelöst haben, was dazu führte, dass der Mann den Sturz in rund 250 Meter Tiefe nicht mehr verhindern konnte. Die Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen.