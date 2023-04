Talentierter Wohnungseinbrecher in Meran gefasst

Meran – In Meran konnten die Carabinieri dank ihres raschen Eingreifens und dem Hinweis einer Frau einen Wohnungseinbrecher in flagranti festnehmen.

Es handelt sich um einen Kosovaren, der in Meran lebt, und den Ordnungshütern bereits bekannt ist. Er gilt als extrem geschickter Einbrecher und Dieb von Autos und Fahrrädern.

Im konkreten Fall, der sich vor einigen Tagen ereignet hat, stieg der Mann am frühen Morgen in eine Wohnung ein. Die Bewohnerin war gerade dabei, sich herzurichten, um auf die Arbeit zu gehen. Doch sie bemerkte glücklicherweise, dass noch jemand in der Wohnung war. Sie vertrieb den Mann und alarmierte die Carabinieri. Als sie die Beamten in der Leitung hatte, stellte sie fest, dass jemand ihre Kreditkarte im Gebrauch hatte.

Die Carabinieri konnten den Dieb dann bei einem nahegelegenen Geldautomaten praktisch “abholen”. Dort hatte er nämlich versucht, mit der gestohlenen Karte Geld zu beheben. Das Diebesgut wurde der Frau zurückerstattet.

Der flinke Einbrecher wurde hingegen mit auf die Kaserne genommen, verhaftet und in den Hausarrest überstellt.

Die Maßnahme wurde im Anschluss vom Richter bestätigt.