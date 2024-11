Terlan: 81-jähriger Einheimischer von Auto angefahren

Von: ka

Terlan – Am frühen Montagabend kam es in Terlan zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge wurde gegen 18.00 Uhr ein älterer Mann beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren. Der 81-jährige Terlaner, der beim Unfall schwere Verletzungen erlitten hatte, wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Bozen eingeliefert.

Vor Ort im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Bozen, ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Etschtal sowie die Carabinieri von Terlan.