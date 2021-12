Tierschützer erstattet Anzeige gegen Südtiroler Almbauer

Partschins – Es ist grausam und es tut den Tieren verdammt weh. Sogenannte Rüsselklammern bei Schweinen sind eine illegale Methode, um Schweine von ihrem natürlichen Wühlinstinkt abzuhalten. Die Klammern aus Metall werden mit Gewalt durch ihre hochsensiblen Riechorgane gestochen. Vor allem in Freilandhaltung soll so verhindert werden, dass die Tiere den Boden umwühlen.

Ein aufmerksamer Tierschützer hat bei einer Wanderung in Partschins Schweine entdeckt, deren Nasen mit solchen Metallklammern durchstochen waren. Er hat den Verein gegen Tierfabriken (VGT) informiert, mit dessen Hilfe er daraufhin selbst Anzeige bei den Südtiroler Behörden erstatten konnte. Ob die Behörden tätig wurden und die Schweine aus ihrer schmerzhaften Lage befreit wurden, ist dem Verein leider nicht bekannt.

VGT-Campaignerin Heidi Lacroix: erklärt: „Schweine haben 5.000 Mal so viele Nerven in der Nase wie Menschen in den Fingerspitzen! Die Tiere verbringen ein Viertel ihres Tages mit Wühlen, wenn sie nicht auf Vollspaltenboden leiden sondern im Freien gehalten werden. Die Metallklammern sind absolute Tierquälerei und aufs Schärfste zu verurteilen. Wenn Schweine ihrem natürlichen Bedürfnis zu Wühlen nicht nachkommen können, besteht sogar die Gefahr, dass sie Verhaltensstörungen entwickeln. Ganz abgesehen von den Schmerzen, die sie dauerhaft haben. Wir bitten alle, die Schweine antreffen, die mit solchen Klammern oder auch Ringen in der Nase gequält werden, Fotos anzufertigen und Anzeige zu erstatten.“ Der VGT hilft jenen gerne weiter, die nicht selbst Kontakt mit den Behörden aufnehmen möchten.

In vielen ähnlich gelagerten Fällen konnte bereits durch aufmerksame Tierfreundinnen und Tierfreunden erreicht werden, dass die Schweine von diesen “Piercings” befreit wurden.