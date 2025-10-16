Aktuelle Seite: Home > Chronik > Timmelsjochpass schließt voraussichtlich nächsten Sonntag
Freie Fahrt an Allerheiligen dennoch möglich

Timmelsjochpass schließt voraussichtlich nächsten Sonntag

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 07:03 Uhr
Schneeslalom auf dem Timmelsjoch beginnt wieder
instagram/timmelsjochpass
Schriftgröße

Von: idr

Timmelsjoch – Die beliebte Passstraße über das Timmelsjoch zwischen Österreich und Südtirol soll voraussichtlich bis zum österreichischen Nationalfeiertag am nächsten Sonntag geöffnet bleiben. Sofern das Wetter mitspielt, könnte der Pass auch noch länger geöffnet sein.

Bei anhaltend gutem Wetter könnte die hochalpine Verbindung zwischen dem Ötztal in Tirol und dem Passeiertal in Südtirol noch bis 2. November geöffnet bleiben. Damit wäre die Fahrt frei am Allerheiligen-Wochenende. Die endgültige Entscheidung hängt jedoch von der Wetterentwicklung in den kommenden Tagen und Wochen ab.

Das Timmelsjoch liegt auf 2509 Metern Höhe und gehört zu den eindrucksvollsten Alpenübergängen der Region. Im Herbst lockt die Strecke mit klarer Bergluft und spektakulären Ausblicken, bevor sie für die Wintermonate geschlossen wird. Wer die letzten sonnigen Herbsttage noch für eine Fahrt über den Pass nutzen möchte, sollte die Wetterprognosen im Auge behalten und die verbleibenden Wochen nutzen.

Bezirk: Burggrafenamt

