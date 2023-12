Tod von Sigrid Gröber: Täter kommt vors Schwurgericht

Meran – Alexander Gruber muss sich vor dem Schwurgericht verantworten. Am 19. Februar in diesem Jahr ist in Meran Sigrid Gröber ums Leben gekommen.

Die 39-Jährige ist vor der Hotelfachschule Kaiserhof mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden worden. Kurz darauf verstarb sie.

Gruber arbeitete in der Schule als Hausmeister. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.

Der Untersuchungsrichter hat nun einen Antrag der Verteidigung auf ein beschleunigtes Verfahren abgeschmettert, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Die erste Anhörung findet am 26. Jänner statt.