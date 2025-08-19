Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tod zweier Frühchen in Bozen: Staatsanwaltschaft beauftragt Gutachter
Ermittlungen

Tod zweier Frühchen in Bozen: Staatsanwaltschaft beauftragt Gutachter

Dienstag, 19. August 2025 | 11:49 Uhr
Déjà-vu oder echtes früheres Leben? Die Wahrheit über Wiedergeburt
Pexels
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Nach dem Tod zweier Frühgeborener im Bozner Krankenhaus haben die Ermittlungen eine neue Stufe erreicht. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, hat die Carabinieri-Sondereinheit NAS bereits Unterlagen sichergestellt, die für die Rekonstruktion des Geschehens von Bedeutung sein könnten.

Zudem wurden zwei Sachverständige eingesetzt: ein Facharzt für Rechtsmedizin sowie ein Experte für Infektionskrankheiten. Sie sollen im Rahmen einer Voruntersuchung klären, unter welchen Umständen die beiden Babys starben und ob ein Zusammenhang mit der nachgewiesenen Bakterieninfektion besteht.

Die Staatsanwaltschaft betont, dass die Obduktionen der beiden Kinder erst nach Abschluss dieser Voruntersuchungsphase erfolgen werden.

Nachfolgend die Mitteilung der Staatsanwaltschaft im originalen Wortlaut:

Im Zusammenhang mit dem Tod zweier Frühgeborener im Krankenhaus Bozen wird Folgendes mitgeteilt: Die Carabinieri-Sondereinheit NAS hat Unterlagen eingeholt, die für die Rekonstruktion des Sachverhalts als zweckdienlich erachtet werden. Heute sind zwei Sachverständige (ein Facharzt für Rechtsmedizin und ein Facharzt für Infektionskrankheiten) mit der Durchführung einer Voruntersuchung beauftragt worden. Die Durchführung der Autopsie erfolgt nach Abschluss dieser Voruntersuchungsphase.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
95
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
65
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
45
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Kommentare
45
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Kommentare
42
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 