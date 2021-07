Tödliche Messerstiche in Bruneck – Verdacht auf okkulte Riten

Bruneck – In Bruneck hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein Mord ereignet. Wie Alto Adige online berichtet, wurde ein Mann in seinem Appartement in der Altstadt erstochen. Der Name des Opfers lautet Maximum Zanella. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge, war der Mann 30 Jahre alt und in Bruneck ansässig, stammte aber ursprünglich aus Russland.

Bei dem Täter soll es sich um einen Arbeiter aus Polen handeln. Der Mann hat offenbar ein Geständnis abgelegt.

Er war bei dem Handgemenge verletzt worden und hatte sich darauf zur Notaufnahme im Brunecker Krankenhaus begeben. Als die Ärzte und Pfleger nachhakten, gab der Mann schließlich zu, dass es zu einem Streit und anschließend zu dem Mord gekommen war. Zugestochen hatte der Pole mit einem Messer.

Sowohl den Sanitätern als auch den Ordnungshütern gegenüber erklärte der Mann, dass er die Tatwaffe in die Rienz geworfen habe.

Der Streit soll sich um Drogen gedreht haben. Sowohl Zanella als auch der mutmaßliche Täter waren den Ordnungshütern als Konsumenten von Rauschmitteln bekannt. Den Carabinieri zufolge ist das Motiv allerdings noch nicht völlig geklärt.

Auch okkulte Riten könnten laut Ansa mit der Tat in Zusammenhang stehen. Im Appartement wurden Schädel und Skelette aus Plastik gefunden. Der zuständige Staatsanwalt hat einen Lokalaugenschein durchgeführt.

Unterdessen läuft die Suche nach der Tatwaffe. Der Pegel der Rienz wurde dafür abgesenkt.