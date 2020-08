Tödlicher Bergunfall am Langkofel

Langkofel – Wieder ist es in Südtirol zu einem tödlichen Bergunfall gekommen.

Gegen 7.30 Uhr stürzte ein Mann am Langkofel in Gröden ab.

Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber Pelikan 1, die Bergrettung und die Carabinieri.

Sie konnten nur mehr den Tod der verunfallten Person feststellen. Der 35-jährige Urlauber aus Österreich soll alleine am Fassaner Band unterwegs gewesen sein, als er aus noch ungeklärter Ursache in die Tiefe stürzte.

Es ist der dritte tödliche Bergunfall innerhalb von drei Tagen: Am Freitag ist in den Sarntaler Alpen der 49-jährige Partschinser Markus Pfitscher abgestürzt. In Sexten ist am Donnerstag ein Pfarrer aus Österreich tödlich verunglückt.