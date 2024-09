Tödlicher Frontalzusammenstoß in Völs

Von: luk

Kastelruth – Am späten Sonntagabend kam es auf der Landesstraße bei Völs zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Kastelruth kam dabei ums Leben. Der Unfall ereignete sich auf einer Geraden zwischen den Ortschaften St. Anton und St. Konstantin.

Das Motorrad des jungen Mannes kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer war in Richtung Seis unterwegs, während der Autofahrer in Richtung Völs fuhr. Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte und eingeleiteter Reanimationsversuche durch das Weiße Kreuz Seis und den Notarzt des Roten Kreuzes konnte der Verunglückte nicht mehr gerettet werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Autofahrer erlitt einen schweren Schock und wurde zur Behandlung ins Bozner Krankenhaus gebracht.

Neben den Rettungskräften waren auch die Freiwilligen Feuerwehren von Seis und Völs sowie Notfallseelsorger im Einsatz. Die Carabinieri haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen, die bislang noch nicht geklärt ist.