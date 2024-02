Tödlicher Unfall auf MeBo: Trauer um Filippo Gabriele [33]

Lana – Am Freitag kurz nach 5.00 Uhr früh hat sich auf der Schnellstraße Meran-Bozen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw ist bei der Ausfahrt Lana gegen die Leitplanken prallte. Der Fahrer (33), der alleine unterwegs war, wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Es handelt sich um Filippo Gabriele aus der Toskana.

Zu dem Unfall kam es auf der Nordspur der MeBo im Bereich der Abzweigung zur Ausfahrt Lana-Burgstall. Nach bisherigem Erkenntnisstand verlor ein Fahrzeug die Kontrolle und kollidierte mit den Leitplanken. Der 33-jährige Fahrer aus Impruneta im Chianti-Gebiet wurde im Wagen eingeklemmt. Er ist bei dem Aufprall so schwer verletzt worden, dass er kurz nach der Einlieferung ins Meraner Krankenhaus verstarb.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Lana und Gargazon wurden umgehend nach dem Unfall um kurz nach fünf Uhr morgens alarmiert. Ebenso im Einsatz waren das Weiße Kreuz Lana, die Carabinieri und der Straßendienst.

Für die Dauer der Sicherungs- und Aufräumarbeiten wurde die MeBo Fahrtrichtung Meran zwischen Gargazon und Meran Süd-Sinich aufgrund des Unfalls gesperrt.

Der Verkehr wurde bei Gargazon auf die Landesstraße umgeleitet.

Der Einsatz wurde gegen 7.40 Uhr beendet.

Gabriele ist in der Toskana und Südtirol kein Unbekannter: Vor drei Jahren hat der junge Mann in der Lockdown-Zeit einer vierköpfigen Familie in Innichen das Leben gerettet. Er arbeitete im Pustertal in einem Restaurant und half den vier Personen aus einer brennenden Wohnung zu entkommen. Im vergangenen Jahr hat er gemeinsam mit einem Bekannten eine Person in Sicherheit gebracht, die von einer Brücke springen wollte.