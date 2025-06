Trauer um 19-jährigen Raphael Patscheider in Reschen

Von: Ivd

Reschen – Im Obervinschgau herrscht tiefe Trauer um Raphael Patscheider, einen 19-jährigen jungen Mann aus Reschen, der am 5. Juni 2025 bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben kam. Der tragische Vorfall ereignete sich im Gemeindegebiet von Graun, als das Auto, in dem Raphael als Mitfahrer unterwegs war, gegen einen parkenden Bagger prallte.

Der Unfall, der gegen 22.00 Uhr geschah, führte zu schweren Verletzungen des jungen Mannes, während die beiden anderen Insassen des Fahrzeugs, die ebenfalls verletzt wurden, glücklicherweise nur leichte Blessuren davontrugen. Raphael wurde umgehend in die Klinik nach Bozen gebracht und in die Intensivstation aufgenommen. Trotz intensiver medizinischer Betreuung verschlechterte sich sein Zustand und er verstarb diesen Mittwoch.

Die Nachricht von seinem Tod hat die Gemeinde Reschen erschüttert, wo Raphael als freundlicher und hilfsbereiter junger Mann bekannt war. Viele in der Region erinnern sich an ihn als eine aufgeschlossene und lebensfrohe Person, die sich in der Gemeinschaft engagierte und stets für andere da war. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke, sowohl in seiner Familie als auch in der Dorfgemeinschaft.

Die Beerdigung findet am Freitag um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche von Reschen statt. Freunde, Familie und alle, die den jungen Mann gekannt haben, werden sich versammeln, um ihm die letzte Ehre zu erweisen und Abschied zu nehmen.