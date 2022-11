Trauer um Ex-SVP-Politiker Luis Zingerle [89]

Bozen – Der frühere SVP-Landtagsabgeordnete Luis Zingerle ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Zingerle ist am 11. August 1933 in Schalders geboren und starb am Dienstag in seinem Haus in Raas/Natz Schabs.

Der Eisacktaler war für die SVP seit den 1960-er Jahren politisch aktiv. Von 1969 bis 1979 war er Stadtrat in Brixen.

Ab dem Jahr 1979 rückte er für Joachim Dalsass in den Südtiroler Landtag nach und war damit gleichzeitig Mitglied des Regionalrates Trentino-Südtirol.

Von 1987 bis 1988 bekleidete Zingerle das Amt des Regionalratspräsidenten.

Dr. Luis Zingerle sei eine der bedeutenden früheren Politikerpersönlichkeiten Südtirols und um die Volkstums- und Bildungspolitik in besonderem Maße verdient. Mit diesen Worten würdigt der Vorsitzende der Vereinigung der ehemaligen Mandatare der Region, Franz Pahl, den verstorbenen früheren Landtagsabgeordneten und Regionalratspräsidenten Dr. Luis Zingerle. In seinen vielen politischen Funktionen habe Luis Zingerle segensreich gewirkt und ein menschliches und politisches Beispiel gegeben.

Zingerle war langjähriges Mitglied und Funktionär des Südtiroler Schützenbundes.