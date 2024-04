Trauerzeremonie für Johann Telfser findet am Freitag statt

Schlanders/Kortsch – Die Beerdigung von Johann Telfser findet am morgigen Freitag in der Pfarrkirche von Schlanders statt. Beginn ist um 14.00 Uhr.

Der 39-Jährige aus Kortsch war Ende Juni 2023 als vermisst gemeldet worden. Es folgte eine wochenlange Suchaktion im Vinschgau, im Zuge derer im Martelltal am Zufritt-Stausee das E-Bike sowie der Rucksack des Vermissten gefunden wurden. Daraufhin konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf die Suche im See – allerdings vergeblich.

Im Einsatz standen Feuerwehren der Umgebung, Bergretter von AVS und CNSAS, das Weiße Kreuz, die Besatzungen der Hubschrauber Pelikan und Aiut Alpin, unzählige Hundestaffeln im Land, die Wasserrettung, die Bergretter der Finanzwache und die Carabinieri.

Am vergangenen Freitag hatte die quälende Ungewissheit dann plötzlich ein Ende. Am späten Nachmittag war ein Leichnam in den Gewässern des Zufritt-Stausee gefunden worden. Zunächst gab es zwar offiziell noch keine Bestätigung, aber die Carabinieri gingen davon aus, dass es sich bei dem Toten um Johann Telfser handelt.

Der Leichnam wurde Nahe der Staumauer entdeckt. Die Bergung zog sich bis in die Abendstunden hin. Im Einsatz waren neben den Carabinieri auch weitere Einsatzkräfte.

Der 39-Jährige war gut in die Gemeinschaft seines Dorfes integriert und wurde von allen sehr geschätzt. Er hat sich unter anderem bei der Freiwilligen Feuerwehr von Schlanders engagiert. Seine Kameraden haben auch in einem Beitrag auf Facebook Abschied genommen und sprechen den Familienangehörigen ihr „tiefempfundenes Beileid“ aus.

„Joe, danke für deine jahrelange, unermüdliche und aufopferungsvolle Tätigkeit für unsere Feuerwehr. Deine Kameradschaft und dein Einsatz werden uns immer ein Vorbild bleiben. Unsere Gedanken begleiten Dich“, heißt es in dem Beitrag.