“Trauerzug” bei Almabtrieb in Terenten – VIDEO

Kuh-Kadaver in Glaskasten vorgeführt

Terenten – Der Almabtrieb in Terenten war am gestrigen Samstag weniger von Feststimmung geprägt als vor der Sorge und dem Unmut aufgrund der Präsenz des Großraubwildes.

Das brachten die Landwirte mit deutlicher Symbolik zum Ausdruck. Kühe wurden nicht bunt geschmückt, sondern bekamen nur schwarze Trauerschleifen umgebunden. Es spielte auch keine Musikkapelle entlang des Festumzuges.

Trauriger Höhepunkt war wohl ein auf einem Traktor befestigter Glaskasten, in dem der Kadaver einer vom Wolf totgebissenen Jung-Kuh lag.

Beobachter beschreiben die Atmosphäre unter den vielen Besuchern als sichtlich gedrückt und als einen “Trauerzug. Es sei keine Freude aufgekommen.

Neben dem toten Kalb sind in diesem Sommer auf dieser Alm in Terenten auch noch an die 30 Schafe gerissen worden.

Posted by Anita Stampfer on Saturday, October 14, 2023