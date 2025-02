Facebook/Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch

Prad am Stilfserjoch – Zu einem traurigen Einsatz musste am Sonntagmittag die Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch ausrücken.

Den Angaben zufolge war ein Pferd in einem steilen Waldstück abgestürzt. Für das Tier kam leider jede Hilfe zu spät.

Der Pferdekadaver wurde von den Wehrleuten geborgen und mit einem Radlader geborgen und zur Mülldeponie nach Glurns transportiert.