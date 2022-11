Traurige Nachricht: Frau stirbt bei Hotel-Brand in Brixen

Brixen – Der massive Brand am Dachstuhl des Hotels “Goldenes Rössl” in Brixen hat am Freitagvormittag ein Menschenleben gefordert.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, ist eine Seniorin umgekommen.

Gegen 8.00 Uhr wurde Alarm geschlagen: Daraufhin begaben sich die Freiwillige Feuerwehr von Brixen sowie weitere Feuerwehren der Umgebung zu dem Gebäude nahe der Aquarena. Die Rauchsäule stieg Hunderte Meter in den Himmel und war weitum sichtbar.

Bei dem Todesopfer handelt es sich nicht um einen Hotelgast, sondern um ein Mitglied der Eigentümerfamilie.

Der leblose Körper der Seniorin wurde in einem der oberen Stockwerke von den Wehrleuten entdeckt. Der Tod trat mit großer Wahrscheinlichkeit durch eine Rauchgasvergiftung ein.