Trauriger Rekord bei Trunkenheit am Steuer in Gröden

Von: mk

St. Ulrich – Erst kürzlich ist in Italien eine verschärfte Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten – mit teilweise drastischen Folgen: In St. Ulrich haben die Carabinieri 21 Führerscheine wegen Trunkenheit am Steuer in weniger als drei Monaten eingezogen.

Bei zahlreichen Verkehrskontrollen kamen Alkoholtests zum Einsatz. Vor allem in den Abendstunden und am Wochenende wurden die Kontrollen intensiviert.

Viele Personen sind sich der Konsequenzen bewusst sind, die die verschärften Regelungen mit sich bringen, und beschließen, nicht mehr unter Alkoholeinfluss zu fahren. Gleichzeitig scheint es immer noch eine große Menge an Unbelehrbaren zu geben.

Die Carabinieri wollen in den kommenden Monaten die verstärkten Kontrollen weiter fortsetzen. Ziel ist es, unverantwortliches Verhalten am Steuer weiter zu reduzieren und die Sicherheit auf der Straße zu verbessern.